Lehrerverbände kritisieren Umgang mit schwangeren Lehrerinnen

EU-Abgeordnete wollen "Winterschlaf" für Straßburger Parlamentsgebäude

Berlin: Mehrere EU-Abgeordnete haben sich dafür ausgesprochen, den Betrieb im Straßburger Gebäude vorübergehend einzustellen. Hintergrund sind die hohen Energiekosten. So hat der CDU-Umweltpolitiker Liese nach "Bild"-Informationen bereits einen Brief an Parlamentspräsidentin Metsola mit seinem Anliegen verfasst: Er schlägt vor, über die Wintermonate nur noch in Brüssel zu tagen. Der FDP-Abgeordnete Körner schloss sich dieser Forderung an und nannte es eine "Verhöhnung der Steuerzahler", dass zwei Gebäudekomplexe gleichzeitig beheizt und beleuchtet werden. Auch der Grünen-Abgeordnete Freund möchte den Parlamentsbetrieb in Straßburg aussetzen, bis die Energiekrise vorbei ist.

