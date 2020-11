Lehrerpräsident sieht Schulen schlecht auf Corona vorbereitet

Krankenhausgesellschaft rechnet mit Rekord an Intensivpatienten

Berlin: Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, rechnet angesichts der steigenden Infektionszahlen mit einem Rekord bei den Intensiv-Patienten in Deutschland. Der "Bild"-Zeitung sagte er, in zwei bis drei Wochen werde die Höchstzahl der intensivmedizinisch betreuten Menschen aus dem April übertroffen werden. Das lasse sich gar nicht mehr verhindern, denn wer in drei Wochen ins Krankenhaus komme, sei heute schon infiziert. Das Robert-Koch-Institut meldete unterdessen am Morgen 12.097 bestätigte Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. In der vergangenen Woche war das Virus bei mehr als 19.000 Menschen innerhalb von 24 Stunden neu nachgewiesen worden. Erfahrungsgemäß sind die Zahlen an Montagen oft rückläufig, weil an den Wochenenden weniger getestet wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2020 10:00 Uhr