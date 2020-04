Lehrerpräsident Meidinger schlägt Schichtmodell mit wochenweisem Unterricht vor

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Deutsche Lehrerverband hält ein Schichtmodell für den Schulunterricht für denkbar. Präsident Meidinger erläuterte der Deutschen Presse Agentur, nach seinen Vorstellungen sollten die Klassen geteilt werden: In einer Woche gibt es für eine Hälfte Unterricht in der Schule, für die andere Hälfte Aufgaben für zu Hause; in der folgenden Woche würde dann gewechselt. So kann nach Ansicht des Deggendorfer Schulleiters verhindert werden, dass ganze Klassenstufen bis zum Sommer zu Hause bleiben müssen. Meidinger zufolge hat dieses Modell etliche Vorzüge: Eltern könnten Betreuungs- und Arbeitszeiten besser planen, Raum- und Stundenpläne müssten kaum geändert und Fächer nicht gestrichen werden. Die Pläne der Kultusminister sehen bisher vor, dass nur Abschlussklassen des laufenden und des folgenden Schuljahres an die Schulen zurückkehren. Für alle anderen Klassenstufen zeichnet sich noch keine Lösung ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2020 09:00 Uhr