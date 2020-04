Lehrern und Eltern fehlt offenbar Unterstützung beim "Home-Schooling"

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Eltern und Lehrern fehlt es offenbar an Unterstützung beim sogenannten "Home-Schooling". Das kritisiert der Schulpädagoge der Universität Augsburg Klaus Zierer. Das bayerische Kultusministerium habe es verpasst, einen entsprechenden Masterplan zu Beginn der Corona-Krise zu präsentieren. Um einen Weg in die Normalität zu schaffen, sprach sich Zierer unter anderem für kleinere Klassen aus, und dafür, den Lernstoff zu reduzieren. Bereits gestern hat das Kultusministerium Lehrer über die Vorgehensweise ab kommender Woche informiert. Demnach sollen Schüler an Einzeltischen sitzen und vier Quadratmeter Platz nur für sich haben. Die Schulen sollen außerdem selbst entscheiden, ob Angehörige von Risikogruppen zuhause bleiben dürfen. Ein entsprechendes Schreiben bestätigte der bayerische Philologenverband dem BR.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2020 09:00 Uhr