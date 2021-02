Lehrerkräfte und Kita-Beschäftigte können sich ab heute impfen lassen

Nachrichtenarchiv - 24.02.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lehrerinnen und Lehrer sowie Beschäftigte in Kitas sollen sich von heute an gegen Corona impfen lassen können. Nach Angaben von Gesundheitsminister Spahn tritt eine entsprechende Verordnung in Kraft. Spahn verspricht sich von den Impfungen zusätzliche Sicherheit in einem Umfeld, in dem Abstand halten und Maske tragen nicht immer möglich seien. Für diese Impfungen stehen hunderttausende Dosen des Herstellers AstraZeneca zur Verfügung, die bisher nicht genutzt wurden. - Bundeskanzlerin Merkel sieht Deutschland bereits in der dritten Corona-Welle. Nach Angaben von Teilnehmern soll sie bei der Sitzung der Unions-Fraktion vor zu vielen Lockerungen gewarnt haben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.02.2021 01:00 Uhr