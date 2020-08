Lehrerin aus Risikogruppe muss in Schleswig-Holstein vorerst nicht unterrichten

Nachrichtenarchiv - 07.08.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Schleswig: Eine Lehrerin in Schleswig-Holstein, die wegen einer Lungenerkrankung zur Corona-Risikogruppe gehört, muss vorerst keinen Präsenzunterricht in der Schule geben. Das Verwaltungsgericht in Schleswig untersagte dem Kieler Bildungsministerium, die Lehrerin wie geplant einzusetzen, bis eine endgültige Entscheidung vorliegt. Zuvor hatte die Bildungsministerin des Bundeslandes, Prien, gesagt, Lehrkräfte hätten wegen der geringen Infektionszahlen kein größeres Risiko als andere Berufsgruppen. In Schleswig-Holstein haben bisher rund 1.600 Lehrerinnen und Lehrer entsprechende Atteste vorgelegt. {Der betriebsärztliche Dienst hat nach den bisher bekannten Zahlen 780 Fälle geprüft und 32 Unterrichtsbefreiungen ausgesprochen. In dem Bundesland beginnt am Montag das neue Schuljahr.}

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2020 07:00 Uhr