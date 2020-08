Lehrergewerkschaften halten Regelbetrieb an Schulen für unrealistisch

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Lehrerverbände bezweifeln angesichts des Infektionsgeschehens in Deutschland, dass zum neuen Schuljahr wieder Regelunterricht möglich ist. Die Schulöffnungen stellten ein hohes Risiko dar, sagte die Chefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Tepe, der "Passauer Neuen Presse". So bräuchten Schulen frühzeitig genaue Informationen, wie der Gesundheitsschutz gewährleistet werden soll. Das sei bisher aber nicht gut genug vorbereitet worden, kritisierte die GEW-Vorsitzende. Auch die Lehrergewerkschaft VBE hält einen Regelschulbetrieb für unrealistisch. ( Ihr Chef Beckmann sagte der Zeitung "Welt", die Politik habe eine Illusion geweckt und etwas als realisierbar dargestellt, was selbst bei gleichbleibend niedrigem Infektionsgeschehen nicht umgesetzt werden könne. )

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2020 07:00 Uhr