Lehrergewerkschaft wendet sich gegen Bundeswehr-Vertreter an Schulen

Berlin: Die Lehrergewerkschaft VBE steht Auftritten von Jugendoffizieren der Bundeswehr an Schulen skeptisch gegenüber. VBE-Chef Brand sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es sei Aufgabe der Lehrkräfte, mit jungen Menschen über gesellschaftliche Herausforderungen wie Kriege, Pandemien oder Naturkatastrophen zu sprechen. Es sei nicht notwendig Vertreter aus Politik, Wirtschaft oder Bundeswehr in die Schulen einzuladen. Brand ist Chef der größten Fachgewerkschaft für Erzieher und Lehrer im Deutschen Beamtenbund. Zuvor hatte der Deutsche Lehrerverband hingegen sich explizit für eine Einbeziehung der Bundeswehr ausgesprochen. Auslöser der Debatte waren Überlegungen von Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger, Kinder an den Schulen besser auf Kriege und Krisen vorzubereiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2024 08:00 Uhr