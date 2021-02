Lehrer und Kita-Beschäftigte können ab morgen geimpft werden

Berlin: Von morgen an soll Personal in Schulen und Kitas gegen Corona geimpft werden können. Wie Gesundheitsminister Spahn mitgeteilt hat, tritt dann eine entsprechende Verordnung in Kraft, um die bisherige Impfreihenfolge zu ändern. Das gebe in einem Umfeld, in dem Abstand und Maske nicht immer möglich sind, zusätzliche Sicherheit, erklärte Spahn. Um Schul- und Kita-Beschäftigte zu immunisieren, werden voraussichtlich hunderttausende Impfdosen des Herstellers Astrazeneca zum Einsatz kommen, die laut Gesundheitsministerium bisher ungenutzt lagern. Von 1,4 Millionen gelieferten Dosen wurden dem Robert-Koch-Institut zufolge nur ein Bruchteil verimpft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2021 22:00 Uhr