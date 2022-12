Lehrer und Direktoren sind enttäuscht vom Digital-Pakt

Nachrichtenarchiv - 21.12.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Lehrer- und Direktorenverbände sind mit dem Förderprogramm des Bundes zum technischen Ausbau der Schulen unzufrieden. Der Digital-Pakt sei gut gemeint, aber schlecht gemacht, sagte der Vorsitzende der Bundesdirektorenkonferenz Gymnasien, Niedermöller, den Funke-Zeitungen. Laut einer Umfrage unter Schulleitern an Gymnasien hat knapp jedes zehnte Gymnasium noch keine Mittel aus dem Digitalpakt erhalten. 20 Prozent der befragten Schuleiterinnen und -leiter gaben an, dass noch nicht alle Lehrkräfte an ihrer Schule ein digitales Endgerät erhalten hätten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.12.2022 05:00 Uhr