Lehrer sehen Schulen unzureichend für Flüchtlingskinder vorbereitet

Rehlinger gibt Scholz bei Waffenlieferungen Rückendeckung

Berlin: Die neue saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger von der SPD hat die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine befürwortet. Im BR24-Thema des Tages sprach sie von einer ganz schweren Entscheidung. Wenn aber dieser Schritt helfe, den Krieg zu beenden, dann müsse man ihn auch gehen. In diesem Zusammenhang verteidigte Rehlinger auch das unter anderem von der Union kritisierte Vorgehen von Bundeskanzler Scholz: Dieser kümmere sich zuerst um Lösungen und dann um Kommunikation. Unionsfraktionschef Merz ist nach Rehlingers Worten dagegen eher an Kommunikation und weniger an Lösungen interessiert. Scholz seinerseits hat in einem Beitrag für die Zeitung "Welt" den russischen Krieg gegen die Ukraine als Angriff auf das Wesen der Demokratie bezeichnet. Präsident Putin wende sich damit gegen Freiheit, Selbstbestimmung und Menschenwürde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2022 09:00 Uhr