Lehrer-Präsident gegen CSU-Pläne für Sprachtests an Schulen

Berlin: Der Chef des Deutschen Lehrerverbands, Düll, hat sich gegen die Pläne der CSU ausgesprochen, in Bayern verpflichtende Sprachtests für Schüler einzuführen. Er warnte in der "Augsburger Allgemeinen" vor allem vor dem immensen Aufwand. Das solle weiter individuell von Kita-Erzieherinnen und Grundschullehrern gehandhabt werden. Sie merkten, ob ein Kind einen solchen Test nötig habe, so Düll. Kritik kam auch von der Präsidentin des Bayerischen Lehrer-und Lehrerinnenverbandes, Fleischmann. Kinder zu fördern, die nicht gut Deutsch sprechen, sei zwar richtig. Nicht richtig sei es allerdings, diese wegzuschieben. Nach den Plänen der CSU müssten ab dem kommenden Jahr ältere Schüler mit Sprachdefiziten in eine spezielle Klasse wechseln, bevor sie den Regelunterricht besuchen. Bei jüngeren Schülern soll es ein verpflichtendes Vorschuljahr geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2023 07:00 Uhr