Lehrer fordern einheitliche Corona-Regeln

Nachrichtenarchiv - 05.10.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Deutsche Lehrerverband hat ein Ende der unterschiedlichen Corona-Regelungen an Schulen gefordert. Vor der Tagung der Kultusministerkonferenz Ende der Woche forderte Verbandspräsident Meidinger in der "Rheinischen Post" einheitliche Kriterien für Testungen, Maskenpflicht und Mindestabstand. Ebenso müssten die Infektions- und Quarantänezahlen wöchentlich bundesweit erfasst werden. - Der Virologe Stöhr fordert dagegen das Ende aller Corona-Maßnahmen an Schulen. Der Wissenschaftler sagte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung", alle Minderjährige sollten als geimpft oder genesen gelten und Masken und die Testpflicht verschwinden..

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.10.2021 01:00 Uhr