Legendärer Jazz-Pianist Chick Corea ist gestorben

Nachrichtenarchiv - 12.02.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Der legendäre Jazz-Pianist Chick Corea ist tot. Der Musiker und Komponist starb im Alter von 79 Jahren an einer Krebserkrankung. Corea galt als einer der wichtigsten Vertreter des Rockjazz. Als Bandleader und Solist veröffentlichte er mehr als 100 Alben. Corea spielte unter anderem mit Miles Davis und Herbie Hancock. 1971 gründete er die Formation "Return To Forever". In seiner langen Karriere gewann der Pianist und Keyboard-Spieler 23 Grammys.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.02.2021 02:00 Uhr