Lebensmittelpreise steigen deutlich

Leben in Deutschland wird kostspieliger: Wie das Statistische Bundesamt am Vormittag mitgeteilt hat, mussten Verbraucher im Mai im Schnitt 2,1 Prozent mehr ausgeben als vor einem Jahr. Allerdings wird nicht alles gleichermaßen teurer. Tanken ist sogar billiger geworden. Preistreiber bleiben Lebensmittel. So kostet Obst sieben Prozent mehr als vor einem Jahr und Schokolade mehr als 20 Prozent.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.06.2025 11:15 Uhr