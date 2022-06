Lebensmittel werden sich vermutlich weiter verteuern

Tankrabatt kommt laut Ifo-Institut beim Verbraucher an

München: Der Tankrabatt wird laut Ifo-Institut größtenteils an die Autofahrer weitergegeben. Die Münchner Wirtschaftsforscher widersprechen damit den gegenteiligen Annahmen der Politik. Nach Berechnungen des ifo-Instituts kommt der Rabatt beim Diesel zu 100 Prozent beim Verbraucher an, demnach 17 Cent pro Liter. Beim Super Benzin seien es rund 30 Cent pro Liter, was etwa 85 Prozent des Rabatts entspreche. Ob dies jedoch dauerhaft so bleibe, so das Münchner Institut, sei offen. Für ihre Studie nahmen die Forscher die Preisentwicklung in Frankreich zum Vergleich und gingen davon aus, dass der Trend in Deutschland ohne Tankrabatt ebenso gewesen wäre - Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte den Mineralölkonzernen vorgeworfen, den Tankrabatt nur teilweise an die Verbraucher weiterzugeben und plant daher, das Kartellrecht zu verschärfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2022 10:00 Uhr