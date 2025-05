Lebensmittel-Ausgabe im Gazastreifen geht offenbar trotz Tumulte weiter

Rafah: Im abgeriegelten Gazastreifen soll die Verteilung von Hilfsgütern trotz Chaos und Tumulten heute weitergehen. Das teilte die umstrittene Stiftung "Gaza Humanitarian Foundation" mit, die die Arbeit im Auftrag Israels und der USA von den Vereinten Nationen übernommen hat. Ein UN-Sprecher sprach von herzzerreißenden Szenen, die sich gestern im Verteilzentrum in Rafah abgespielt hätten. Auch Videoaufnahmen zeigen, wie verzweifelte Menschen Zäune niederrießen, Lastwagen stürmten und Pakete plünderten. Laut palästinensischen Rettungskräften wurden aus israelischen Hubschraubern Schüsse abgegeben. Dabei sollen drei Menschen getötet worden sein. Ein israelischer Militärsprecher sagte, man prüfe die Angaben. Israels Regierungschef Netanjahu hatte zuvor einen zwischenzeitlichen Kontrollverlust eingeräumt. - In dem weitgehend zerstörten Gebiet fehlt es den rund zwei Millionen Menschen an Nahrungsmitteln, Trinkwasser und Medikamenten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2025 08:00 Uhr