Lebenslange Haft für Mutter von fünf getöteten Kindern aus Solingen

Nachrichtenarchiv - 04.11.2021 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wuppertal: Im Prozess um fünf getötete Kinder in Solingen muss die Mutter lebenslang ins Gefängnis. Das Wuppertaler Landgericht sprach die 28-Jährige wegen fünffachen Mordes schuldig und stellte außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Dadurch ist eine Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen. Die Frau hatte im September 2020 fünf ihrer sechs Kinder in ihrer Wohnung in Solingen erstickt beziehungsweise erwürgt. Nur ihr ältester Sohn überlebte, weil er zum Tatzeitpunkt in der Schule gewesen war. Der Fall sorgte bundesweit für Entsetzen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.11.2021 10:45 Uhr