Lebenslang für Ex-Krankenschwester wegen Babymorden von Manchester

Manchester: In Großbritannien ist eine ehemalige Krankenschwester, die für den Tod mehrerer Säuglinge verantwortlich ist, zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das Gericht in Manchester entschied, dass die 33-Jährige den Rest ihres Lebens wohl hinter Gittern verbringen muss. Anders als in Deutschland kommen die Verurteilten in so einem Fall nie wieder in Freiheit. Bei der Urteilsverkündigung war die Angeklagte nicht anwesend. Das stieß auf Kritik bei Opferanwälten und Politikern. Sie forderten, das Gesetz müsse für solche Fälle geändert werden. Die Verurteilte hatte sieben Babys getötet, in sechs weiteren Fällen gab es einen Mordversuch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2023 16:00 Uhr