Lebensarbeitszeit in Deutschland ist vergleichsweise niedrig

München: In Deutschland ist die mit Erwerbsarbeit verbrachte Lebenszeit so kurz wie in kaum einem anderen EU-Land. Das geht aus einer neuen Studie des Roman Herzog Instituts hervor, die auf Daten der OECD und der Statistikbehörde Eurostat basiert. Demnach arbeiten Menschen hierzulande im Laufe ihres Lebens im Schnitt knapp 52.700 Stunden - EU-weit sind es dagegen gut 4.600 Stunden mehr. Nur in Luxemburg wird noch weniger gearbeitet. - Das Roman-Herzog-Institut gilt als Denkfabrik der bayerischen Wirtschaft und der Metallarbeitgeberverbände im Freistaat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2023 13:00 Uhr