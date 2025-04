Le Pen will nach Verurteilung um eine Präsidentschaftskandidatur kämpfen

Paris: Die französische Rechtspopulistin Le Pen will nach ihrer Verurteilung weiter um eine Präsidentschaftskandidatur kämpfen. Sie sagte am Abend in einem Fernsehinterview, es sei bei dem Prozess darum gegangen, sie von der Wahl in zwei Jahren auszuschließen. Die Politikerin des "Rassemblement National" kündigte an, so schnell wie möglich Berufung gegen das Urteil eines Pariser Gerichts einzulegen. Ihre Partei rief die Bevölkerung zu Protesten auf. - Le Pen war gestern wegen Veruntreuung von EU-Geldern verurteilt worden. Neben einer Haft- und Geldstrafe darf sie auch fünf Jahre lang nicht mehr für ein politisches Amt kandidieren. US-Präsident Trump kritisierte das Urteil indirekt und verglich es mit seinen eigenen juristischen Verfahren. Zuvor hatte das US-Außenministerium erklärt, es sei besorgniserregend, wenn Menschen aus dem politischen Prozess ausgeschlossen würden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2025 06:00 Uhr