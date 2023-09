Lawrow wirft Westen "direkten Kampf" gegen Russland vor

New York: Der russische Außenminister Lawrow hat den westlichen Staaten wegen ihrer Hilfe für die Ukraine vorgeworfen, direkt gegen Russland zu kämpfen. Am Rande der UN-Vollversammlung sagte er, man nenne es "hybriden Krieg", aber das ändere nichts an der Wirklichkeit. Er verwies auf die Finanzhilfen, die Militärausrüstung und Söldner aus westlichen Ländern. Der Westen kämpfe de facto gegen Russland, nutze aber die Körper von Ukrainern, so Lawrow. In seiner Rede vor der UN-Vollversammlung warf er den westlichen Staaten vor, Konflikte anzuheizen und die Welt künstlich in feindliche Blöcke zu spalten. Er erklärte, die USA und "ihr untergeordnetes westliches Kollektiv" versuchten alles, um die Bildung einer "multipolaren Weltordnung" zu verhindern und die Welt zu zwingen, nach ihren egozentrischen Regeln zu spielen. Auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ging Lawrow indes nicht direkt ein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2023 01:00 Uhr