Lawrow weist Spekulationen über russischen Atomwaffen-Einsatz zurück

ADAC bemängelt viele Autobahn-Rastplätze

München: Mehr als jeder fünfte unbewirtschaftete Autobahn-Rastplatz ist in einem ADAC-Test durchgefallen. Wie der Automobilclub mitteilte, wurden diese Anlagen mit "mangelhaft" oder "sehr mangelhaft" bewertet. Die beiden schlechtesten liegen in Hessen an der A3 und A5. Bemängelt wurde dort vor allem der Zustand der Sanitär- und Außenanlagen, die schmutzig, ungepflegt oder unbeleuchtet waren. Teilweise waren die Toiletten sogar dauerhaft gesperrt. Nur zwei Plätze schnitten mit "sehr gut" ab; sie liegen an der A1 in Niedersachsen und an der A14 in Mecklenburg-Vorpommern. Der ADAC hatte insgesamt 50 Rast-Anlagen entlang der 15 längsten Autobahnen bewertet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.10.2022 12:45 Uhr