Lawrow verspricht Erreichen der Kriegsziele Russlands in der Ukraine

Vientiane: Der russische Außenminister Lawrow betont, dass Moskau auf seinen Kriegszielen in der Ukraine besteht. Nach einem Treffen mit seinem chinesischen Kollegen Wang beim ASEAN-Außenministertreffen in Laos sagte Lawrow, anders als vom Westen gefordert, werde Russland nicht kapitulieren. Alle Ziele des Krieges, darunter eine Verhinderung von Nato-Stützpunkten in der Ukraine, würden erreicht, sagte der Minister.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2024 13:00 Uhr