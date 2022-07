Lawrow verlässt G20-Treffen auf Bali vorzeitig

Nusa Dua: Der russische Außenminister Lawrow wird das G20-Treffen auf Bali vorzeitig verlassen. Seine Sprecherin teilte mit, Lawrow werde noch bilaterale Gespräche führen und nach einem Pressetermin abreisen. Er nimmt also nicht mehr am offiziellen Essen und der Nachmittagssitzung teil. Zum Auftakt war Lawrow nach Angaben aus Delegationskreisen direkt nach seiner Rede aus dem Sitzungssaal gegangen und verpasste somit die Replik der deutschen Außenministerin Baerbock auf seine Ansprache. Die indonesische Außenministerin Marsudi hatte eindringlich zu einem Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine aufgerufen. Indonesien sieht sich in dem Konflikt als Vermittler und richtet auch den G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs im November aus. Mehrere Staaten haben bereits ihre Teilnahme infrage gestellt, sollte Russlands Präsident Putin persönlich nach Bali kommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2022 09:00 Uhr