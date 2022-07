Lawrow verlässt G20-Treffen auf Bali vorzeitig

Scholz stimmt Bürger auf hohe Preise in der Gaskrise ein

Berlin: Kanzler Scholz hat Firmen und Bürger in der Gaskrise vor zu hohen Erwartungen gewarnt. Er sagte am Abend im ZDF wörtlich: "Wir werden nicht alle Preise runtersubventionieren können. Das kann kein Staat der Welt." Man könne auch nicht versprechen, dass man den Preisanstieg von Gas und Öl auf dem Weltmarkt stoppen kann. Scholz zufolge arbeitet die Regierung mit Hochdruck daran, eine Gasmangellage in Deutschland zu verhindern. Am Nachmittag wird der Kanzler in München bei der Internationalen Handwerksmesse erwartet, auch dort wird es um die Energiekrise gehen. Derweil warnt der Bundesverband der Deutschen Industrie vor Produktionseinbrüchen infolge des Gasmangels. BDI-Präsident Russwurm sagte, Politik und Wirtschaft müssten die Sommermonate nutzen, um Gas zu sparen und die Speicher vor der Heizsaison zu füllen. Jeder Tag und jeder eingesparte Kubikmeter Gas zähle.

