Lawrow trifft Rubio morgen in Saudi-Arabien

Jetzt könnte alles ganz schnell gehen: Die Außenminister von Russland und den USA wollen morgen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine sprechen. Das hat der Kreml mitgeteilt. Der ukrainische Präsident Selenskyj wird bei diesem Gespräch nicht mit dabei sein. Sein Land schaut jetzt nach Paris, wo sich am Nachmittag mehrere EU-Spitzen-Politiker treffen. Eine wichtige Frage dabei: Was ist Europa bereit zu tun, um einen dauerhaften Frieden zu sichern. Großbritannien und Schweden haben sich offen gezeigt, nach Kriegsende Friedenstruppen in die Ukraine zu entsenden. Frankreich hatte die Idee auch schon häufiger ins Spiel gebracht. Jetzt ist die Frage, ob es gelingt, auch die Länder zu überzeugen, die eine Entsendung bislang ablehnen. Dazu gehören Polen und Deutschland. Bundeskanzler Scholz hält die Debatte grundsätzlich für verfrüht.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 17.02.2025 15:00 Uhr