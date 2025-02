Lawrow trifft Rubio morgen in Saudi-Arabien

Das geplante Gespräch von Angreifer Russland und den USA über eine Ende des Kriegs in der Ukraine, kommt dort nicht gut an. Präsident Selenskyj kritisiert, dass sein Land nicht eingeladen ist. US-Außenminister Rubio will sich morgen in Saudi-Arabien mit seinem russischen Kollegen Lawrow treffen. Lawrow hat heute erklärt, es gehe darum, den Dialog zwischen den beiden Großmächten, also Russland und den USA wieder aufzunehmen. Er sei bereit, den amerikanischen Gesprächspartnern zuzuhören. Lawrow hat aber immer wieder betont, dass Verhandlungen nur stattfinden könnten, wenn die Realitäten am Boden, also auf dem Schlachtfeld, anerkannt würden. Russland hat etwa ein Fünftel der Ukraine besetzt.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 17.02.2025 14:00 Uhr