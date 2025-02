Lawrow trifft Rubio am Dienstag in Saudi-Arabien

Wie kann der Krieg in der Ukraine beendet werden? Darüber wollen Angreifer Russland und die USA offenbar ab morgen in Saudi-Arabien sprechen. Wie der Kreml mitgeteilt hat, trifft der russische Außenminister Lawrow seinen US-Kollegen Rubio. Die Ukraine sitzt vorerst genausowenig mit am Tisch wie Europa, Präsident Selenskyj wird erst einen Tag später in Riad erwartet. Welche Rolle die EU überhaupt spielen kann, darüber beraten die Staatsspitzen am Nachmittag in Paris: Frankreichs Präsident Macron hat kurzfristig zu dem Sondergipfel eingeladen. Erwartet werden neben Bundeskanzler Scholz die Staats- und Regierungschefs von Großbritannien, Italien, Polen, Spanien, den Niederlanden und Dänemark.

