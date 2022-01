Lawrow sieht im Ukraine-Konflikt "keinen Platz für die EU"

Landtag gedenkt in Flossenbürg der Opfer des nationalsozialistischen Terrors

Flossenbürg: In der KZ-Gedenkstätte in der oberpfälzischen Gemeinde hat ein Gedenkakt des Bayerischen Landtags stattgefunden. Bei der Feier wurde an die Befreiung des Konzentrationslagers und an die Opfer des nationalsozialistischen Terrors erinnert. In dem Lager starben zwischen 1938 und 1945 schätzungsweise 30.000 Menschen. Neben jüdischen Gefangenen wurden dort politische Gegner der Nazis und auch zahlreiche Homosexuelle inhaftiert und zu Schwerstarbeit gezwungen. Landtagspräsidentin Aigner sagte in ihrer Ansprache, so unfassbar es sei, was den Homosexuellen unter den Nazis angetan wurde, so unfassbar sei es, dass dieses Leid jahrzehntelang nicht anerkannt wurde. In schändlicher Kontinuität sei Homosexualität auch noch nach dem Untergang des Nazi-Regimes strafbar geblieben. Aigner erinnerte daran, dass homosexuelle Menschen auch heute noch in vielen, auch europäischen Ländern diskriminiert und verfolgt werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.01.2022 11:45 Uhr