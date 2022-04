Lawrow sieht Gefahr eines Dritten Weltkriegs

Nachrichtenarchiv - 26.04.2022 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Der russische Außenminister Lawrow sieht eine reale Gefahr für den Ausbruch eines Dritten Weltkriegs. Diese dürfe nicht unterschätzt werden, sagte er in einem Interview im russischen Fernsehen. Die Waffenlieferungen der NATO an die Ukraine wertete er als De-facto-Kriegseintritt des Westens. Gleichzeitig erklärte Lawrow, die Unzulässigkeit eines Atomkriegs bleibe die prinzipielle Position Russlands. - Die westlichen Staaten beraten heute auf der US-Militärbasis Ramstein in Rheinland-Pfalz über weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. US-Verteidigungsminister Austin trifft dazu Verteidigungspolitiker und Militärchefs aus 40 Ländern. UN-Generalsekretär Guterres will unterdessen mit dem russischen Staatschef Putin über die Situation in der belagerten Hafenstadt Mariupol sprechen. Gestern war ein weiterer Versuch gescheitert, Zivilisten aus dem Stahlwerk dort in Sicherheit zu bringen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.04.2022 11:15 Uhr