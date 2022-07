Lawrow sagt Absicherung ukrainischer Getreide-Exporte zu

Nachrichtenarchiv - 24.07.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kairo: Trotz des Raketenangriffes auf die ukrainische Hafenstadt Odessa hat der russische Außenminister Lawrow die Gültigkeit des Abkommens zu Getreideausfuhren zugesagt. Bei einem Besuch in Ägypten sagte Lawrow, die Exporte sollten über ein Kontrollzentrum in Istanbul überwacht werden. Russische und türkische Streitkräfte würden gemeinsam auf dem offenen Meer für die Sicherheit der Schiffe sorgen. Er betonte aber zugleich, dass man per Kontrolle sicherstelle, dass niemand auf dem Weg in die ukrainischen Häfen Waffen dort hinbringe. Kurz nach der Einigung auf Getreideausfuhren aus der Ukraine hatte es gestern Luftangriffe auf die Hafenstadt Odessa gegeben. Moskau hat inzwischen den Beschuss eingeräumt. Man habe militärisch genutzte Infrastruktur im Hafen beschossen, hieß es vom russischen Verteidigungsministerium.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2022 20:00 Uhr