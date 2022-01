Lawrow fordert erneut Antwort auf Sicherheitsgarantien

Nachrichtenarchiv - 18.01.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Außenministerin Baerbock und ihr russischer Kollege Lawrow haben deutlich länger miteinander gesprochen als geplant. Die Pressekonferenz, die ursprünglich um 11 Uhr stattfinden sollte, begann vor wenigen Minuten. Gastgeber Lawrow zeigte sich über das erste persönliche Treffen mit der deutschen Außenministerin erfreut. Er unterstrich Russlands Interesse, mit der neuen Bundesregierung zusammenzuarbeiten. Der russische Außenminister forderte jedoch erneut eine Antwort auf die von Moskau geforderten Sicherheitsgarantien. Erst dann könne man über weitere Themen, wie die Lage in der Ukraine, konkret reden. Baerbock machte bei der laufenden Pressekonferenz klar, wie wichtig es ihr gewesen sei, so schnell wie möglich über viele Themen mit Lawrow zu sprechen. Stabile Beziehungen seien sehr wichtig. Man wolle in allen Bereichen zusammenarbeiten. Deutschland setzt bei der Ukraine-Krise auf eine diplomatische Lösung, will aber auch weitere Maßnahmen wie ein Aus für die Gaspipeline Nord Stream 2 nicht ausschließen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2022 13:00 Uhr