Lawinengefahr in Allgäuer und Werdenfelser Alpen ist erheblich

Das Wetter: im Süden länger sonnig, in der Nacht vielerorts klar

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt. Südlich der Donau auch länger sonnig. In der Nacht vielerorts länger klar bei Tiefstwerten zwischen -1 und - 11 Grad. Morgen besonders in Süd- und Ostbayern recht freundlich. Am Montag bewölkt mit Schnee und Schneeregen. Am Dienstag in Franken noch etwas Schneeregen, sonst Sonne und Wolken. Tageshöchstwerte -1 bis +4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2020 15:00 Uhr