Lawine in Tirol reißt drei Menschen in den Tod

Sölden: Bei einem Lawinenunglück in den Ötztaler Alpen sind drei Niederländer getötet worden. Eine Person wurde lebend aus den Schneemassen befreit - über ihren Zustand ist nichts bekannt. Insgesamt waren 17 Urlauber aus den Niederlanden gemeinsam mit vier Bergführern in der Gegend unterwegs. Das riesige Schneebrett war im Bereich der Martin-Busch-Hütte im Gemeindegebiet von Sölden abgegangen. Es war etwa 180 Meter lang und 80 Meter breit. Die Unglücksstelle liegt auf etwa 2.500 Meter Höhe. Die Rettungsteams mussten ihre Arbeiten zeitweise unterbrechen, weil zunächst andere Schneebretter abgesprengt werden mussten. In den Tiroler Bergen gilt derzeit die Warnstufe 2 auf der fünfteiligen Skala.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.04.2024 18:15 Uhr