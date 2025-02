Lawine in Österreich erfasst zwei Münchner

Pitztal: Zwei Brüder aus dem Raum München sind in Österreich von Lawinen erfasst worden. Ein 45-jähriger Skifahrer wurde schwer verletzt, der 51-Jährige Bruder blieb unverletzt. Beide fuhren zunächst abseits der Piste durch eine steile Rinne am Pitztaler Gletscher, als sich das erste Schneebrett löste. Nach einer Rettungsaktion mit Hubschrauber wollte der ältere der Beiden alleine weiter abfahren und löste die nächste Lawine aus. Auch in diesem Fall blieb er dank Lawinenairbag unverletzt an der Oberfläche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2025 14:00 Uhr