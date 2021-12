Lawine im Salzburger Land tötet drei Skitourengeher

Nachrichtenarchiv - 05.12.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Salzburg: Bei einem Lawinenunglück im Salzburger Land in Österreich sind drei Menschen ums Leben gekommen und zwei weitere verletzt worden. Die Skitourengeher waren abseits der Pisten unterwegs, wie das Österreichische Rote Kreuz mitteilte. Das Unglück habe sich am frühen Nachmittag in rund 2400 Metern Höhe im Bezirk Lungau ereignet. Die Lawine habe die Wintersportler bis zu viereinhalb Meter tief unter sich begraben. Zwei der Opfer konnten nur noch tot geborgen werden, der dritte Tourengeher erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.12.2021 01:00 Uhr