Lauterbachs Pläne für elektronische Akte stoßen auf Skepsis

München: Bundesgesundheitsminister Lauterbach will die elektronische Patientenakte voranbringen. Bis Ende kommenden Jahres soll sie für alle Patientinnen und Patienten zur Regel werden, außer diese widersprechen. An dieser Widerspruchslösung gibt es allerdings Kritik. Der bayerische Datenschutzbeauftragte Petri sprach sich im BR für eine aktive Einwilligung aus. Von der Stiftung Patienteschutz hieß es, den Bürgern dürfe nicht die Kontrolle über ihre medizinischen Daten entzogen werden. Schweigen bedeute nicht Zustimmung. Nach Ansicht der Verbraucherzentralen müsse einfach festzulegen sein, welcher Arzt auf welche Daten zugreifen darf. In der elektronischen Patientenakte können Informationen über Befunde, Medikamente oder Impfungen zentral gespeichert werden. Auch Ärzte sollen Zugriff haben. Das soll etwa unnötige Doppeluntersuchungen verhindern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2023 22:00 Uhr