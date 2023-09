Lauterbach zeigt Verständnis für Kürzung seines Etats

Berlin: Gesundheitsminister Lauterbach hat in der Haushaltsdebatte des Bundestages Verständnis für die Kürzung seines Etats gezeigt. Dieser sei der am stärksten schrumpfende Gesundheitshaushalt, den es seit langem gegeben habe. Dies sei jedoch nur darauf zurückführen, dass die Pandemie-Kosten entfallen sind. Im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie wachse der Etat, so der Minister. Lauterbach warb erneut für seine Krankenhausreform. Das deutsche Gesundheitssystem sei chronisch krank, sagte er und machte dafür einen Reformstau und ein durch und durch ökonomisiertes System verantwortlich. Davon müsse man weg und wieder zurück zur Medizin, so Lauterbach. Er versprach zudem, die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzubringen und die Produktion von Medikamenten in Deutschland attraktiver zu machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2023 13:00 Uhr