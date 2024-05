Lauterbach zeigt sich besorgt über Anstieg der Pflegebedürftigen

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach warnt vor akuten Problemen in der Pflegeversicherung. Die Zahl der Pflegebedürftigen steige unerwartet schnell, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Demografisch bedingt wäre im vergangenen Jahr mit einem Zuwachs von rund 50.000 Personen zu rechnen gewesen. Tatsächlich seien es aber mehr als siebenmal so viele gewesen. Lauterbach sagte, er gehe davon aus, dass zu den sehr alten, pflegebedürftigen Menschen die ersten Babyboomer kommen. Damit seien erstmals zwei Generationen auf fremde Unterstützung angewiesen. Lauterbach betonte, dass das bisherige Leistungsniveau in der Pflege mit dem aktuellen Beitragssystems nicht zu erhalten sei. Eine schnelle Neuregelung erwartet der Minister allerdings nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2024 11:00 Uhr