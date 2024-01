Lauterbach wirft Union Blockade bei der Krankenhausreform vor

Berlin: Vor seinem Treffen mit Kommunalverbänden zum Thema Krankenhausreform hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach Druck auf die Union ausgeübt. Er warnte in der "Rheinischen Post" vor einem breiten Kliniksterben, wenn die unionsgeführten Länder die geplante Krankenhausreform weiter verzögern sollten. Das gehe besonders zu Lasten der Städte und Kommunen, so Lauterbach. Sie seien Träger vieler Kliniken und müssten für Defizite geradestehen. Lauterbach mahnte, dass in diesem Jahr mehr als 100 Krankenhäusern die Insolvenz drohe. Deshalb müsse das Transparenzgesetz im Februar im Bundesrat beschlossen werden. Bayerns Gesundheitsministerin Gerlach warf Lauterbach Augenwischerei vor. Nach ihrer Darstellung bekämen die Kliniken durch die geplante Krankenhausreform keine zusätzlichen Mittel.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.01.2024 09:15 Uhr