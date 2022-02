Lauterbach will RKI die Macht über Genesenenstatus wieder entziehen

Das Wetter in Bayern: Nachts teils wolkig, teils klar; +5 bis -3 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils wolkig, teils klar; in der zweiten Nachthälfte ganz im Norden Schneeregen und Regen. Tiefstwerte +5 bis -3 Grad. Am Tag stark bewölkt mit gelegentlichem Regen. Am Donnerstag und Freitag teils sonnig, teils bewölkt; vereinzelt Schauer. Oft sehr windig, am Donnerstag schwerer Sturm. Tageshöchstwerte 6 bis 15 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.02.2022 19:45 Uhr