Lauterbach will noch keine neuen Corona-Maßnahmen diskutieren

Nachrichtenarchiv - 09.06.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach reist heute nach Kiew. Bei den Gesprächen soll es um die Versorgung Schwerverletzter in Deutschland gehen. Lauterbach kündigte außerdem an, die Ukraine zu unterstützen, damit Brandverletzungen und Amputationen vor Ort besser versorgt werden können. Zur Corona-Politik versprach er ein neues Infektionsschutzgesetz. Mit Rücksicht auf den Koalitionspartner FDP will er aber zunächst den Bericht einer Kommission abwarten, die die Maßnahmen des letzten Winters bewertet. Der Bericht soll Ende des Monats vorliegen, erst danach will Lauterbach über konkrete Schritte sprechen. Im Deutschlandfunk räumte der Gesundheitsminister aber ein, dass man bessere Daten zur Ausbreitung der Pandemie brauche, außerdem ein neues Impf- und Testkonzept. Die Bundesärztekammer hatte zuvor einen "wahren Datenblindflug" in den letzten zweieinhalb Jahren angeprangert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2022 09:00 Uhr