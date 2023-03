Lauterbach will Neustart für elektronische Patientenakte

Meldungsarchiv - 09.03.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Gesundheitsminister Lauterbach will für jeden gesetzlich Versichten bis Ende 2024 eine elektronische Patientenakte anlegen lassen. Der SPD-Politiker kündigte an, er wolle die Digitalisierung des Gesundheitswesens deutlich beschleunigen. Deutschlands Gesundheitswesen hänge hier um Jahrzehnte zurück. Auch das elektronische Rezept solle dann praxistauglich werden. Derzeit nutzten weniger als ein Prozent der Versicherten diese Möglichkeit. Lauterbach sagte, Grund dafür sei, dass man sich bisher aktiv für die elektronische Patientenakte entscheiden muss. Er wolle das ändern: Wer nicht aktiv widerspreche, soll automatisch eine solche Akte bekommen. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen begrüßte den - so wörtlich - "Rückenwind für die Digitalisierung".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2023 18:00 Uhr