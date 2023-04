Lauterbach will mit Pflegereform Eltern besserstellen

Meldungsarchiv - 05.04.2023 23:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Gesundheitsminister Lauterbach will mit der Pflegereform Eltern finanziell besserstellen. Das Kabinett hat seinen Gesetzentwurf dazu verabschiedet. Demnach steigt der allgemeine Beitragssatz ab dem 1. Juli auf 3,4 Prozent. Eltern zahlen weniger: Bei einem Kind sinkt der Beitrag um 0,6 Prozentpunkte, bei jedem weiteren nochmal um 0,25 Prozentpunkte. Kinderlose zahlen 4 Prozent. Die Reform soll kurzfristig mehr Geld in die Pflegeversicherung spülen. Zur langfristigen Finanzierung will Lauterbach eine Kommission einsetzen. Gesetzliche Krankenkassen, Sozialverbände und Patientenschützer halten die Reform für nicht ausreichend. Von der oppositionellen Union hieß es, die Ampel steuere auf einen Finanzkollaps zu.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2023 23:00 Uhr