Lauterbach will mit Krankenhausreform mehr Medizin statt Ökonomie

Berlin: Krankenhäuser in Deutschland sollen nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Lauterbach künftig wieder medizinische anstatt ökonomische Gesichtspunkte in den Mittelpunkt stellen. Das erklärte der SPD-Politiker bei der Vorstellung der Pläne zu einer Reform der Kliniken. Eine Expertenkommission hat entsprechende Vorschläge erarbeitet, die dem Minister zufolge Grundlage für künftige politische Entscheidungen sein sollen. Krankenhäuser sollen laut Kommission künftig bereits dafür vergütet werden, dass sie eine Vorhalteleistung erbringen, also mit Personal, Material und Infrastruktur zur Stelle sind, wenn Hilfe benötigt wird. Außerdem sollen die Fallpauschalen abgesenkt und die Kliniken den verschiedenen Stufen lokal, regional oder überregional zugeordnet werden. Die Experten wollen damit und mit der Einführung neuer Leistungsgruppen erreichen, dass die Qualität der Behandlung steigt.

