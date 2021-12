Lauterbach will mit Boostern und Impfpflicht Corona-Welle brechen

Nachrichtenarchiv - 13.12.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gesundheitsminister Karl Lauterbach setzt im Kampf gegen die Corona-Pandemie auf Auffrischungsimpfungen und eine Impfpflicht. Lauterbach bezeichnete die Booster-Impfung am Abend in der ARD als "unfassbar wertvoll", da die Delta-Welle damit beendet und die Omikron-Welle abgewendet werden könne. Entsprechend Geimpfte erkrankten in der Regel nicht schwer. Die Impfpflicht ist nach Einschätzung des Gesundheitsministers nötig, um die Zahl der tödlichen Infektionsverläufe zu minimieren. Lauterbach rechnet damit, dass es ab April oder Mai spezielle Anti-Omikron-Impfstoffe gibt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.12.2021 05:00 Uhr