Lauterbach will mehr Geld für Forschung bei Long Covid

Berlin: Die Bundesregierung will die Hilfen für Menschen, die nach einer Corona-Infektion langfristig an den Folgen leiden, ausbauen. Das hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach nach einem Treffen mit Experten und Betroffenen in Berlin angekündigt. Der SPD-Politiker versprach mehr Geld und mehr Forschungsanstrengungen für Long Covid. Im nächsten Bundeshaushalt müssten insgesamt 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Nach den Worten Lauterbachs wurden bislang 40 Millionen Euro bewilligt. Er betonte auch, dass Long-Covid-Betroffenen der Zugang zu Arzneimitteln erleichtert werden soll. Manche Medikamente könnten die Leiden von Patienten lindern, obwohl sie nicht speziell für diese Erkrankung entwickelt wurden. Lauterbach bekräftigte, Long Covid sei eine organische Erkrankung und keine Erkrankung der Psyche, bei der es viele Schwerbetroffene und keine Heilung gebe.

