Lauterbach will Long-Covid-Patienten besser informieren

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach plant nach einem Zeitungsbericht mehrere neue Initiativen zur besseren Versorgung von Long- und Post-Covid-Patienten. Wie der Berliner "Tagesspiegel" in seiner morgigen Ausgabe meldet, arbeitet das Ministerium unter anderem an einer Website mit Informationen und Anlaufstellen für Long-Covid-Patienten und deren Angehörige. Ausgebaut werden soll demnach auch die sogenannte Versorgungsforschung. Die Betroffenen sollen so leichter herausfinden können, wo es gute Betreuungsmöglichkeiten gibt. Außerdem sei ein Runder Tisch geplant, bei dem die Erfahrungen mit Long- und Post-Covid-Patienten ausgetauscht werden sollen. Lauterbach will sein Long-Covid-Programm am Mittwoch in Berlin vorstellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2023 18:00 Uhr