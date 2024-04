Lauterbach will Gesundheitsvorsorge stärken

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach will mit Vorsorge-Gutscheinen gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorgehen. Der "Bild am Sonntag" sagte er, Kinder und Jugendliche sowie 25-, 35- und 50-Jährige sollten eine Art Gutschein erhalten. Mit diesem könne man dann seine Werte bestimmen lassen, wie den Blutdruck, aber auch den Risikofaktor Zuckerkrankheit. Seien diese auffällig, könne über die Hausärzte die Behandlung begonnen werden, so der SPD-Politiker. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind laut Statistischem Bundesamt die häufigste Todesursache. Auch die Angebote zur Entwöhnung von Rauchern sollen nach dem Willen von Lauterbach ausgebaut werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.04.2024 10:30 Uhr